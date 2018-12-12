شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغسطس يطلب 800 ألف دولار للاستغناء عن "صاروخ" أنجولا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادى أول أغسطس الأنجولى 800 ألف دولار للاستغناء عن لاعبه جيرالدو دا كوستا صاحب الأصول البرازيلية، الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

ودخل الأهلى طرفاً قوياً فى صفقة جيرالدو الذى يُعد أحد نجوم دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعدما قاد فريه للدور نصف النهائى قبل أن يخرج من البطولة على يد الترجى التونسى الذى توّج بعدها باللقب.

ويتنافس أكثر من نادً على خدمات جيرالدو أبرزهم الأهلى والترجى التونسى والهلال السودانى، حيث يُجيد الظهير الأنجولى بقدميه اليُمنى واليثسرى، وكذلك فى الجناح الأيمن والأيسر، علما بأن عقد اللاعب ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

ورغم أن اللاعب الأنجولى شارك مع أول أغسطس مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا بما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى يستهل بطل مصر منافساته فيها بعد غد الجمعة، بمواجهة جيما أبا جعيفر الأثيوبى إذا ما أنهى الأهلى الصفقة رسمياً، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء قرروا الدخول فى مفاوضات رسمية مع أول أغسطس لضم اللاعب.

الأهلى كان يدرس التراجع عن إتمام صفقة اللاعب الأنجولى بعدما شارك مع ناديه فى بطولة أفريقيا، إلا أن إدارة القلعة الحمراء عادت وقررت التفاوض الرسمى مع اللاعب والنادى لإتمام الصفقة على أن يتم قيد اللاعب فى القائمة المحلية فقط أو إعارته لأى ناد لمدة ستة أشهر بعدها يعود للأهلى.

ومن المقرر أن يعقد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى جلسة مع مسئولى أول أغسطس مساء اليوم الأربعاء، بأنجولا للتفاوض الرسمى بشأن إتمام الصفقة وضم اللاعب المُلقب بـ"صاروخ أنجولا".