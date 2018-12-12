شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. جدول مباريات كأس العالم للأندية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، فى الإمارات اليوم الأربعاء، بمباراة الدور التمهيدى بين العين الإماراتى أمام تيم ويلينجتون النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا. وقبل ضربة بداية البطولة نسلط الضوء على مواعيد المباريات.. الأربعاء 12 ديسمبر

الأربعاء 12 ديسمبر العين × تيم ويلينجتون الساعة 5:30 مساء السبت 15 ديسمبر أنتلرز اليابانى × جوادالاخارا المكسيكى الساعة 3:00 مساء (ربع النهائى) السبت 15 ديسمبر

السبت 15 ديسمبر الترجى التونسى × الفائز من العين وويلنجتون الساعة 6:30 مساء (ربع النهائى) الثلاثاء 18 ديسمبر

الثلاثاء 18 ديسمبر الخاسر من (الترجى × الفائز من العين وويلنجتون) × الخاسر من أنتلرز اليابانى × جوادالاخارا المكسيكى الساعة 3:30 مساء (المركز الخامس) الثلاثاء 18 ديسمبر

الثلاثاء 18 ديسمبر ريفر بليت × الفائز من (الترجى × الفائز من العين وويلنجتون) الساعة 6:30 مساء (نصف النهائى) الأربعاء 19 ديسمبر

الأربعاء 19 ديسمبر ريال مدريد × الفائز من (أنتلرز اليابانى × جوادالاخارا المكسيكى) الساعة 6:30 مساء (نصف النهائى) الأحد 22 ديسمبر

الأحد 22 ديسمبر الساعة 3:30 مساء مباراة المركز الثالث الأحد 22 ديسمبر

الأحد 22 ديسمبر الساعة 6:30 مساء النهائى

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