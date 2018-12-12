شكرا لقرائتكم خبر عن الأمامية سر ابتعاد ''مانجا" سموحة عن الديربى السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى أحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة من بعض الآلام فى العضلة الأمامية، الأمر الذى جعل الجهاز الطبى يجرى الأشعة على قدم اللاعب، والتى أثبتت إصابته بالضامة ونصح الجهاز الطبى بحصول اللاعب على بعض الراحة ثم الخضوع للتأهيل.

وخرج مانجا من حسابات طارق يحيى المدير الفنى فى الديربى السكندرى والمقرر له اليوم فى الخامسة ضمن مباريات الأسبوع الـ 17 من عمر الدورى الممتاز،

ويعانى سموحة من غيابات عديدة فى هذا اللقاء المهم ومنها ياسر إبراهيم وشيلونجو وأسامة إبراهيم وكناريا وأحمد حسن مكى ورجب نبيل.