صلاح أفضل لاعب في أفريقيا في استفتاء بي بي سي لعام 2018

كتب: ضياء علي جوهر أن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي توج بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن عام 2018 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وحصل مو على نسبة التصويت الأعلى بين اللاعبين المرشحين للجائزة، والتي تتم عن طريق تصويت الجماهير. وأعلنت بي بي سي رسميًا عن الخماسي المرشح للجائزة عن عام 2018، حيث تنافس صلاح مع المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد). وقررت الهيئة فتح التصويت أمام الجماهير بداية من...

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