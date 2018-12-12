"كانجارو" قدم شيئًا لم يحدث هذا الموسم.. ماذا قال نقاد أوروبا عن هدف صلاح في مرمى نابولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نجح ليفربول الإنجليزي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف دون رد سجله اللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

الفريق الإنجليزي كان بحاجة للفوز على نابولي بهدف نظيف أو بفارق هدفين عن نظيره الإيطالي الذي ودع منافسات البطولة بعد اكتساح باريس سان جيرمان لمنافسه الصربي النجم الأحمر برباعية مقابل هدف.

صلاح تصدر أغلفة الصحف العالمية التي احتفت بالنجم المصري واصفة الهدف بـ"الذكي"، بعدما اعتقد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي أن صلاح سيحول الكرة إلى قدمه اليسرى، إلا أن "مو" نجح في المرور من المدافع السنغالي بطريقة رائعة، وخدع الحارس أوسبينا".

ويرصد يلا كورة آراء بعض نقاد أوروبا بعد هدف "مو" الذي منح الريدز قبلة الحياة في استمرار المنافسة على البطولة:

بارني روني الصحفي بجريدة جارديان ، قام بتقييم "لامع" لصلاح.

وعقب المباراة قال روني: "بعد نصف ساعة في وقت بارد ، انطلق مو صلاح إلى الفضاء على حافة منطقة جزاء نابولي ، وهو يهرول في طريقه لتسجيل هدف والساق تتأرجح كالكنغر الكرتون.

وتابع: سدد صلاحُ الكرةَ قوية ودقيقة أمام دافيد أوسبينا، كانت لحظة مهمة في دراما صلاح أيضًا".

وأضاف: "صلاح جيد بما يكفي ليكون هداف الدوري الممتاز، لا يبدو أنه كان يشعر بالقلق في أي مرحلة من ،يلعب برأسه، قدميه لا يزال يمتلك هذا السحر الخلاق".

وأكمل: "شعرت دائمًا أن صلاح قد يصنع الفارق في ليلة مليئة بالإثارة".

دانيال تايلور

دانيال تايلور صحفي آخر في صحيفة جارديان أكد أن الريدز أظهروا قوة خلال المباراة".

وتابع: "بالنسبة لكلا الجانبين، كان عامل المخاطرة كبيرًا، خاصة بعدم تقدم باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف على النجم الأحمر الصربي ما يعني أن أبطال فرنسا سيفوزون بصدارة المجموعة والصراع سينتقل إلى المركز الثاني بين نابولي وليفربول.

وأكمل: "هناك نظرية معقولة تقول إن الريدز يجيدون على ملعب آنفليد مع ارتفاع حجم صوت الجماهير".

جايسون بيرت

جايسون بيرت ناقد بصجيفة تليجراف أكد أن ليفربول بالتأكيد في المسيرة.

وكتب بيرت: "بما أن ليفربول خسر بهدف نظيف في إيطاليا نابولي، فقد نجحوا في إذاقة نابولي من نفس الكأس وفازوا عليهم بنفس النتيجة في مباراة الإياب".

وأضاف: "قاموا بالضغط ومنعوا الضيوف من اللعب وأجبروهم على التخلي عن مجموعة من الفرص الواضحة في الشوط الثاني".

وأكمل: "ليفربول بالتأكيد يسير في الطريق الصحيح، وهم في قمة الدوري الممتاز الآن، كما أن صلاح عاد إلى هدفه العاشر في التصفيات الأوروبية لليفربول في أنفيلد ، على الرغم من أنه لم يبتسم مرة أخرى عندما سجل".

وواصل: "استعاد ليفربول الثلاثي المهاجم صلاح ، وروبرتو فيرمينو ، وساديو ماني، وكانوا في حالة من الانتعاش حتى لو لم تكن هناك فرص، ولفت إلى أن انضمام أليسون بيكر صنع الفارق فهو حارس مرمى من الطراز العالمي".

إيان ليديمان

إيان ليديمان صحفي في ديلي ميل قال إن الليالي الأوروبية العظيمة من الفولكلور في الأنفيلد، ديفيد فيركلو ضد سانت ايتيين في عام 1977، ستيفن جيرارد ضد أولمبياكوس في عام ،2004 ولويس جارسيا ضد تشيلسي وهناك آخرون الآن ، بعد ليلة أخرى مذهلة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ميرسيسايد هناك حارس للحديث عنه أيضًا.

بول جويس

بول جويس ناقد بجريدة تايمز قال: "إن إمكانية التعرض للذبح في أي لحظة كانت تطارد ليفربول، لافتًا إلى التصدى الرائع من جانب بيكر الذي منح الفريق قبلة الحياة".