توريه بصدد الرحيل عن أولمبياكوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أثينا

أكدت تقارير إخبارية أمس أن لاعب خط الوسط الإيفواري المخضرم يايا توريه، بصدد الرحيل عن صفوف أولمبياكوس اليوناني، وذلك بعد 3 أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق.

ولم يحقق توريه (35 عاما)، الذي انضم للمرة الثانية إلى أولمبياكوس في سبتمبر الماضي، توقعات المدير الفني بيدرو مارتينز خلال المباريات الخمس التي شارك بها مع الفريق.

وتوج يايا توريه خلال مسيرته بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام 4 مرات، كما فاز مع برشلونة الإسباني بألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي. كما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا وشارك معه في 3 نسخ من كأس العالم.