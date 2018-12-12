روبن خارج حسابات البايرن أمام أياكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ ميونخ

تأكد غياب اللاعب الهولندي آريين روبن عن صفوف بايرن ميونخ الألماني في مباراة الفريق اليوم، أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتواجد روبن (34 عاما)، الذي كان يتلقى أخيرا العلاج من مشكلات عضلية في الفخذ، ضمن بعثة فريق بايرن التي توجهت أمس إلى أمستردام.

ويتفوق بايرن ميونخ بفارق نقطتين أمام أياكس، ويحتاج إلى التعادل فقط للفوز بصدارة المجموعة ليتفادى بذلك مواجهة محتملة مع ريال مدريد حامل اللقب أو برشلونة، في دور الـ16.