63 مليون إسترليني من الريال لهازارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

يستعد ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض مالي تبلغ قيمته 63 مليون جنيه إسترليني فقط لتشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع نجمه البلجيكي الدولي إيدن هازارد والذي ما زال يلمح إلى رغبته في الرحيل إلى الريال، حسبما أكدت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال لا يزال راغبا في ضم اللاعب رغم فشل محاولات التعاقد معه في الموسم الماضي، وأن النادي الملكي لم ييأس حتى الآن من إمكانية إتمام الصفقة.

وكانت بعض التقارير الإخبارية أشارت قبل أيام إلى أن اللاعب توصل لاتفاق فعلي مع الريال، كما أكدت تقارير إسبانية أن الريال يتطلع لضم اللاعب بمقابل مالي منخفض في صيف العام المقبل، فيما يقدر مسؤولو تشيلسي المقابل المالي للتفريط في اللاعب بنحو 150 مليون إسترليني على الأقل.

وأشار هازارد في مقابلة إعلامية أمس الأول إلى حرصه على الرحيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وقال إنه يشجع ريال مدريد دائما.

وأضاف «كما قلت، سأستكمل هذا العام مع تشيلسي، وبعده سيتبقى لي عام واحد في عقدي مع الفريق».

ورغم هذا أشارت «إكسبريس» إلى أن النادي الإنجليزي على استعداد لتقديم عقد جديد لهازارد براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف إسترليني.

وكشف المدير الفني لتشيلسي، ماوريتسيو ساري عن رغبته في بقاء هازارد ضمن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن النادي ينتظر توقيع اللاعب على العقد الجديد.

وقال ساري «أريد هازارد هنا إذا رغب في هذا، النادي جاهز لإبرام عقد جديد معه بشكل فوري ولكن التجديد مرهون برغبته».