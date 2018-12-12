شكرا لقرائتكم خبر رومينيجه ينصح كومان بالصمود أمام الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

دعا الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم كارل رومينيجه، مهاجم بارين، اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان إلى التحلي بالعقلانية والحذر في التعامل مع الإصابات التي يتعرض لها.

ونصح رومينيجه اللاعب «بعدم المبالغة والتفكير في إمكانية إنهاء مسيرته الكروية حال تعرض لإصابة جديدة».

وقال رومينيجه «في كرة القدم الحديثة التي تتسم بالسرعة وأحيانا بالخشونة، لا يمكن أن تتجنب إمكانية التعرض للإصابة مرارا، ومن المهم أن تعود دائما بروح جديدة».

وكان كومان صرح أخيرا بأن العام الحالي كان في غاية الصعوبة بالنسبة له وأنه لا يستبعد اعتزال اللعب حال تعرضه لإصابة جديدة كبيرة.

وقال النجم الفرنسي الدولي «عملية جراحية ثالثة، لا أعتقد أنني أستطيع هذا».

وقال رومينيجه أمس «أتفهم أن الإصابة تجعل اللاعب ناقما بعض الشيء على بعض الأمور، ولكنني أعتقد أنه سيفكر مجددا في الجزء الجيد والسعيد من كرة القدم إذا عاد وقدم مباريات جيدة على مدار 3 أو 4 أشهر».

وتعافى كومان (22 عاما) أخيرا من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مع بايرن ميونخ الذي يحل ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الإصابات أفسدت على كومان الموسمين الماضي والحالي، كما حرمته المشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.