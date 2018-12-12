ليون وشاختار يتصارعان على بطاقة 16 أبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

يختتم اليوم الدور الأول لدوري أبطال أوروبا من خلال 8 مباريات.

وتحسم مباريات اليوم البطاقة الوحيدة الباقية من 16 بطاقة تأهل من هذا الدور إلى الدور الثاني بعد أن حسمت الجولات الخمس الأولى من هذا الدور، تأهل 12 فريقا.

ويشتعل الصراع بين ليون الفرنسي وشاختار دونيتسك الأوكراني على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة السادسة بعدما خطف مانشستر سيتي بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعات.

ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط لليون و5 نقاط لشاختار و3 نقاط لهوفنهايم الألماني.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى التعادل من مباراته أمام هوفنهايم ليضمن صدارة المجموعة. وقد لا يحتاج مانشستر سيتي لهذه النقطة أيضا حال فشل ليون في الفوز على مضيفه شاختار.

ويحتاج ليون إلى التعادل ليرافق مانشستر سيتي ويكمل عقد دور الـ16، فيما لن يكون أمام شاختار سوى الفوز إذا أراد التأهل.

وفي المجموعة الخامسة يحتاج بايرن ميونخ الألماني (13 نقطة) إلى التعادل أمام مضيفه أياكس الهولندي (11 نقطة) ليضمن البقاء في صدارة المجموعة، فيما يحتاج أياكس للفوز من أجل انتزاع الصدارة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة يلتقي بنفيكا البرتغالي (أربع نقاط)، الذي ضمن المركز الثالث والانتقال لدور الـ32 بالدوري الأوروبي، مع آيك أثينا اليوناني (بلا رصيد) الذي يبحث عن أي نقطة في هذه المباراة لحفظ ماء الوجه بعدما ودع البطولة رسميا.

وفي المجموعة الثامنة يركز يوفنتوس الإيطالي على الاحتفاظ بصدارة المجموعة التي يحتلها حاليا برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط لمانشستر يونايتد الإنجليزي، و5 نقاط لبلنسية الإسباني الذي ضمن المركز الثالث والانتقال للدوري الأوروبي، ونقطة واحدة ليانج بويز السويسري.

ويحل يوفنتوس ضيفا على يانج بويز، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على بلنسية.

وفي المجموعة السابعة يختتم ريال مدريد حامل لقب البطولة مسيرته في دور المجموعات بمواجهة سيسكا موسكو الروسي، فيما يحل روما الإيطالي ضيفا على فيكتوريا بلزن التشيكي.

وحسم الريال صدارة المجموعة لصالحه بغض النظر عن نتيجة مباراتي اليوم، حيث يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط لروما الذي ضمن المركز الثاني و4 نقاط لكل من سيسكا موسكو وفيكتوريا بلزن.