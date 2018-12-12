جائزة أفضل مدرب ولاعب للنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خطف المدير الفني الموقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي هيلدر كريستوفاو، جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى منذ توليه قيادة فريقه، وذلك لنجاحه في قيادة النصر للتعادل 2-2 أمام الند التقليدي الهلال، بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين.

وسبق أن توج مدرب النصر السابق، الأوروجوياني دانييل كارينيو بالجائزة مرتين في الجولتين الثالثة والخامسة.

كما خطف النصر الجائزة الثانية المخصصة لأفضل لاعب في الجولة، حيث نالها محترفه المغربي نورالدين أمرابط لصناعته هدفي فريقه أمام منافسه الهلال في ديربي الرياض، ليحقق الجائزة للمرة الثانية بعد أن كان حققها في الجولة الخامسة.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي الهلال للمرة الثالثة، وهو الذي كان قد حصدها في الجولتين الثامنة والتاسعة.

ويحصل الفائز بجائزة الجولة (مدرب ولاعب) على مبلغ 10 آلاف ريال، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر (مدرب ولاعب) على 50 ألف ريال لكل منهما.

أما جائزة الجمهور المثالي فهي عبارة عن درع.