«من الصحراء إلى عرش القارة» شعار الأخضر بكأس آسيا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات الـ 48 المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي قدمت من قبل الجماهير في جميع أرجاء القارة، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة.

واختير الشعار الخاص بالمنتخب السعودي المتضمن «من الصحراء إلى عرش القارة»، فيما اختير (آن آوان عصرنا.. أو عصرنا هو الآن) شعارا للمنتخب الإماراتي المستضيف.

وشهدت المرحلة الأولى تقديم مقترحات الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم انتقاء أفضل 3 شعارات لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل فريق، وشارك في التصويت أكثر من 105,000 شخص حتى الأول من نوفمبر الماضي.

العدد الأكبر

استقطب التصويت من أجل اختيار شعار منتخب إيران، العدد الأكبر من المشاركين، وذلك من خلال أكثر من 25,000 شخص، وكان من ضمنهم أكثر من 11,000 شخص اختاروا الشعار الفائز (80 مليون مواطن، أمة واحدة، قلب واحد).

ويحصل الفائز على قميص منتخب بلاده موقع من اللاعبين، ويتم عرض الشعار الذي قدمه على حافلة منتخب بلاده خلال البطولة.

شعارات المنتخبات العربية في كأس آسيا:

السعودية From the desert to the throne of the Continent

«من الصحراء إلى عرش القارة».

الإماراتOur time is now

«عصرنا هو الآن».

البحرينNever say never

«لا تستصعب شيئا أبدا».

سورياOne team. One nation. Ony Syria

«فريق واحد. أمة واحدة. سوريا واحدة».

فلسطينWe will triumph. We are Palestine

«سننتصر. نحن فلسطين».

العراقLions always prevail

«الأسود دائما تسود».

اليمنNever give up

«لا تيأس أبدا».

قطرWe & the Nation of Pride are Fine

«نحن وأمة الفخر على ما يرام».

لبنانThe Cedars are coming

«الأرز قادمون».

عمان4 million hearts, one dream

«ملايين من القلوب، حلم واحد».

الأردنMake Jordan Proud

«اجعل الأردن فخورا».