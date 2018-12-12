شكرا لقرائتكم خبر نجوم النصر والهلال يطلعون على تجهيزات حلبة الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

زار عدد من نجوم الهلال والنصر أمس حلبة سباق الفورمولا إي (الدرعية 2018 ) الذي تستضيفه الدرعية من 15 - 13 ديسمبر الحالي.

واطلع نجوم الفريقين على التحضيرات الخاصة بالسباق، كما استمعوا لشرح مفصل عن آلية السباق وتفاصيل فعاليات الأيام الثلاثة.

وأعرب حارس الهلال، العماني علي الحبسي عن سعادته بهذه الزيارة وقال «نقف اليوم أمام إنجاز مدهش ومرافق مثالية تم بناؤها حصريا لاستضافة سباق الفورمولا إي من المضمار إلى المدرجات وخدمات الضيافة، وأنا كرياضي محترف أشعر بسعادة غامرة لرؤية الحضور المتنامي للمملكة في عالم الرياضات على المستوى العالمي، وأكاد أجزم أن هذه التظاهرة الرياضية ستشهد منافسات حماسية وستحظى بإعجاب المتابعين».

من جانبه عبر النيجيري الدولي بصفوف فريق النصر، أحمد موسى عن دهشته بما وجده من تنظيم رائع لهذا السباق الكبير، وقال «نسعى جاهدين كلاعبي كرة قدم ورياضيين عموما إلى الترفيه عن المشجعين ونشر الروح الرياضية بين الجماهير، فتلك هي الرسالة الحقيقية للرياضة، وكلي ثقة بأن هذه الليالي الثلاث ستحمل فعاليات وتجارب لم نعهدها من قبل، لذا أحث الجماهير على القدوم للمشاركة في تحقيق النجاح لهذه الفعالية التاريخية».

يذكر أن حلبة السباق الممتدة على مسافة 2.495 كلم ضمن مدينة الدرعية التاريخية ستشهد مشاركة 22 سائقا للتنافس على الظفر باللقب نهاية هذا الأسبوع.