شكرا لقرائتكم موراتا يتسول اللعب لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي خدماته على برشلونة الإسباني، من أجل الانضمام إلي صفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

كشفت إذاعة "راك1" الإسبانية أن موراتا عرض على برشلونة اللعب في صفوفه خاصة في ظل بحث البرسا التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز الذي تراجع مستوى سواريز، خاصة وأنه سيصل إلى عامه الـ32 في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن موراتا لعب لريال مدريد في الموسم قبل الماضي، ولكنه شارك لأوقات قليلة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الموسم الماضي، ولكنه يعانى من الابتعاد عن المشاركة في المباريات.