شكرا لقرائتكم الصحافة الإيطالية تتحسر علي خروج نابولي وانتر ميلان من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسرت الصحافة الإيطالية الصادرة اليوم، الاربعاء، على خروج ناديا نابولي والإنتر من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وخسر نابولي أمام ليفربول الإنجليزي بهدف النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة، بينما اكتفى الإنتر بالتعادل الإيجابي 1\1 مع أيندهوفن الهولندي في المباراة التي جمعتهما بملعب "جوسيبي مياتزا"، بمدينة "ميلانو" الإيطالية في ختام منافسات المجموعة الثامنة.

وعنونت صحيفة "لاستامبا"، "نابولي يبدع وأليسون ينهي حلم الأزوري في التأهل.. محمد صلاح يرسل فريق أنشيلوتي إلى الدوري الاوروبي فى الأنفيلد".

صحيفة "الكوريري ديلا سيرا" عنونت، "خروج ثنائي.. أيندهوفن يوقف قطار الإنتر بالتعادل ومساعدة برشلونة لا تكفي.. النيراتزوري مخيب للأمال.. إيكاردي وزملائه إلى الدوري الاوروبي".

وأضافت الصحيفة "ليفربول يفوز في مباراة مذهلة مع العديد من الفرص الضائعة.. هدف محمد صلاح يذيق نابولي مرارة الهزيمة.. وأليسون كان حاسماً".

في حين عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، "ليلة حزينة للإيطاليين فى دوري ابطال اوروبا.. خرج الأثنين.. أه نابولي هدف محمد صلاح وندم أنشيلوتي.. إنتر ليسوا أبطال.. تعادل توتنهام مع برشلونة يرسل النيراتزوري للدوري الاوروبي".

وعلى الرغم من تعادل الإنتر مع أيندهوفن وتوتنهام مع برشلونة بنتيجة 1 – 1، ليتساوى الناديان الإيطالي والإنجليزي في عدد النقاط "8"، إلا أن المواجهات المباشرة صبت في مصلحة توتنهام.

أما ليفربول فأنهى مشواره فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حسم صدارة المجموعة لصالحه برصيد 11 نقطة، بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 4 – 1، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الصربية "بلجراد".