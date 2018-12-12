شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد مكافآت كأس مصر للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على مكافأت بطولة كاس مصر للشباب مواليد 1997، التي اعلن مجلس الجبلاية عن تنظيمها وتنطلق خلال ايام قليلة.

وقرر اتحاد الكرة، منح الفريق البطل 100 الف جنيه، والوصيف 50 الفا، والثالث والرابع 30 الفا.

و حدد الاتحاد قيمة الاشتراك في المسابقة الجديدة بمبلغ 1000 جنيه تسدد في الفرع التابع له النادي الذي يرغب في الاشتراك.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في اجتماعه تنظيم مسابقة كأس مصر للشباب مواليد 1997 اختياري لجميع الأقسام.