شكرا لقرائتكم إصابة "مانجا" سموحة بشد في الضامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى أحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة من بعض الألام فى العضلة الأمامية، الأمر الذى جعل الجهاز الطبى يجرى الأشعة على قدم اللاعب والتى أثبتت إصابته بالضامة ونصح الجهاز الطبى بحصول اللاعب على بعض الراحة ثم الخضوع للتأهيل.

وخرج مانجا من حسابات طارق يحيى المدير الفنى فى الديربى السكندرى والمقرر له اليوم فى الخامسة ضمن مباريات الأسبوع الـ 17 من عمر الدورى الممتاز

ويعانى سموحة من غيابات عديدة فى هذا اللقاء الهام ومنها ياسر ابراهيم و شيلونجو و أسامة إبراهيم و كناريا و أحمد حسن مكى و رجب نبيل .