شكرا لقرائتكم هل يعود بيدرو بارني لتدريب الإسماعيلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل النادى الاسماعيلى فى مفاوضات مع المدرب البرتغالى بيدرو للعودة مرة أخرى لقيادة الدراويش خلفاً لفييرا الذى رحل عن منصبه عقب خروج الدراويش من البطولة العربية لصالح الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وتولى بيدرو بارني، قيادة الدراويش لفترة استمرت 110 يوما من قبل ، حيث تولى تدريب الإسماعيلي بتاريخ 31 يناير الماضي وحتى 24 مايو الماضى، ليقود الفريق في 15 مباراة فى مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات، و5 تعادلات، وتلقى هزيمتين أمام إنبي في الدور الثاني للدوري، وفي مواجهة الزمالك برباعية.

وسجل الإسماعيلي تحت قيادة بيدرو 20 هدفًا خلال 15 مباراة، بمعدل 1.3 هدفا في المباراة الواحدة، بينما تلقت شباك الدراويش 10 أهداف

واحتل الإسماعيلى المركز الثاني في الدوري برصيد 68 نقطة، إلا أن هزيمة الفريق أمام الزمالك برباعية كانت "القشة التى قسمت ظهر البعير" فى رحيل بيدرو، خاصة أن مسئولي الإسماعيلي كان يتمنون أن تكون تذكرة تأهلهم للنهائي والتتويج بالبطولة بعد خروج الأهلي أقوى المنافسين بالهزيمة أمام الأسيوطي في دور الـ8 بهدف نظيف.

ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية على قبول الاستقالة التى تقدم بها البرازيلى يوسف فييرا من تدريب الفريق الأول.

وكان المدرب البرازيلى المخضرم قد طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة ، ليقوم المجلس بالبحث عن مدرب أجنبى جديد لخلافة فييرا يحمل سيرة ذاتية مميزة ويكون قادرا على إحداث نقلة بنتائج الفريق خلال الفترة المقبلة .

وبعد دراسة العديد من السير الذاتية لعددا من المدربين استقر مجلس الادارة ولجنة الكرة على مدير فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتيه مميزة لقيادة الفريق فى المرحلة القادمة.

هذا ومن المقرر وصول المدرب الجديد للاراضى المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور ومتابعة مباراة الفريق أمام منافسه القطن الكاميرونى ، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الأثنين والثلاثين لبطولة دورى أبطال أفريقيا.