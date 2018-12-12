شكرا لقرائتكم ليفربول حقق نقاط الصعود علي النفيلد.. ولم يحقق أية نقطة خارج أرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق ليفربول انطلاقته ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه أمس على نابولي بهدف محمد صلاح، في المباراة التى جمعتهما على ملعب أنفيلد في ختام مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم على ملعبه، حيث لم يحقق الريدز أى نقطة خارج ملعب أنفيلد، بعد الفوز على كل منافسيهم والخسارة فى الخارج الـ3 مباريات، حيث تغلب على باريس سان جيرمان 3/2 والنجم الأحمر 4/0 ونابولي 1/0.

واحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ11 نقطة، ليتأهل الثنائى إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ 16 لبطولة دورى أبطال أوروبا يوم الاثنين 17 ديسمبر الجارى فى إمارة موناكو الفرنسية.

وضمن 15 ناديا تواجدهم فى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، قبل مواجهات اليوم الثانى والأخير من الجولة السادسة فى مرحلة المجموعات، حيث يتبقى مقعدا وحيدا فى المجموعة السادسة ويتصارع عليه شاختار دونتسك الأوكراني وليون الفرنسي وسيحسم بمباراة الفريقين الليلة في أوكرانيا، حيث يكفى الأخير التعادل للتأهل مع مانشستر سيتى، ولا بديل عن الفوز لأصحاب الملعب لعبور مرحلة المجموعات.

والأندية المتأهلة هي ليفربول وتوتنهام وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، شالكه، بورتو، بوروسيا دورتموند، برشلونة، أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، مانشستر سيتى، روما، ريال مدريد، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد.