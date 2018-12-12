شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. النصف الحلو فى حياة نجم الإسكواش كريم عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجوم الإسكواش لا يختلفون فى النجومية عن لاعبى كرة القدم، فالجميع يُتابع تفاصيل حياتهم الشخصية البعيدة عن الملاعب خاصة في ظل تألقهم بشكل واضح وسيطرتهم على تألق عرش البطولات.

كريم عبد الجواد المصنف التاسع على العالم ولاعب وادى دجلة يحرص دائمًا على ظهور خطيبته فرح معه فى العديد من المناسبات، فضلاً عن نشر صور لها عبر صفحته على "إنستجرام".

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح حالة الحب بين كريم وفرح فى الصور التالية:



كريم عبد الجوادمع نصفه الحلو فى أحد المناسبات



خطيبة كريم عبد الجواد ترافقه فى أحد البطولات



كريم عبد الجواد مع خطيبته 2



كريم عبد الجواد مع خطيبته فى حفل الخطوبة



كريم عبد الجواد مع خطيبته فى رقصة رومانسية



كريم عبد الجواد و خطيبته 1