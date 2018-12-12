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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. النصف الحلو فى حياة نجم الإسكواش كريم عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجوم الإسكواش لا يختلفون فى النجومية عن لاعبى كرة القدم، فالجميع يُتابع تفاصيل حياتهم الشخصية البعيدة عن الملاعب خاصة في ظل تألقهم بشكل واضح وسيطرتهم على تألق عرش البطولات.
كريم عبد الجواد المصنف التاسع على العالم ولاعب وادى دجلة يحرص دائمًا على ظهور خطيبته فرح معه فى العديد من المناسبات، فضلاً عن نشر صور لها عبر صفحته على "إنستجرام".
ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح حالة الحب بين كريم وفرح فى الصور التالية:
كريم عبد الجوادمع نصفه الحلو فى أحد المناسبات
خطيبة كريم عبد الجواد ترافقه فى أحد البطولات
كريم عبد الجواد مع خطيبته 2
كريم عبد الجواد مع خطيبته فى حفل الخطوبة
كريم عبد الجواد مع خطيبته فى رقصة رومانسية
كريم عبد الجواد و خطيبته 1
كريم عبد الجواد و فرح
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. النصف الحلو فى حياة نجم الإسكواش كريم عبد الجواد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .