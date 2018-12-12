شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. الإسماعيلى يفاوض بيدرو لخلافة فييرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مع المدرب البرتغالى بيدرو للعودة مرة أخرى لقيادة الدراويش خلفاً لفييرا، الذى رحل عن منصبه عقب خروج الدراويش من البطولة العربية لصالح الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وتولى بيدرو بارنى قيادة الدراويش لفترة استمرت 110 أيام من قبل، حيث تولى تدريب الإسماعيلى بتاريخ 31 يناير الماضى حتى 24 مايو الماضى، ليقود الفريق فى 15 مباراة فى مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز فى 8 مواجهات، و5 تعادلات، وتلقى هزيمتين أمام إنبى فى الدور الثانى للدورى.

وسجل الإسماعيلى تحت قيادة بيدرو 20 هدفًا خلال 15 مباراة، بمعدل 1.3 هدفا فى المباراة الواحدة، بينما تلقت شباك الدراويش 10 أهداف.

واحتل الإسماعيلى المركز الثانى فى الدورى برصيد 68 نقطة، إلا أن هزيمة الفريق أمام الزمالك برباعية كانت "القشة التى قسمت ظهر البعير" فى رحيل بيدرو، خاصة أن مسئولى الإسماعيلى كان يتمنون أن تكون تذكرة تأهلهم للنهائى والتتويج بالبطولة بعد خروج الأهلى أقوى المنافسين بالهزيمة أمام الأسيوطى فى دور الـ8 بهدف نظيف.

ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية على قبول الاستقالة التى تقدم بها البرازيلى يوسف فييرا من تدريب الفريق الأول.

وكان المدرب البرازيلى المخضرم قد طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة، ليقوم المجلس بالبحث عن مدرب أجنبى جديد لخلافة فييرا يحمل سيرة ذاتية مميزة ويكون قادرا على إحداث نقلة بنتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبعد دراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين استقر مجلس الإدارة ولجنة الكرة على مدير فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتيه مميزة لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر وصول المدرب الجديد للأراضى المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور ومتابعة مباراة الفريق أمام منافسه القطن الكاميرونى، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الاثنين والثلاثين لبطولة دورى أبطال أفريقيا.