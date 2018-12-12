فيديو| ملخص لمسات صلاح أمام نابولي: هدف كباري.. وفرص ضائعة وهدايا للمنحوس ماني

كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح، ليفربول، للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي الإيطالي، بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميلنر، لينطلق الفرعون داخل المنطقة ويراوغ المدافع الصلب كوليبالي، ثم سدد بقدمه اليمنى من بين أقدام الحارس.

وأهدر صلاح 3 فرص محققة بسبب براعة حارس نابولي، ونفس الأمر لساديو ماني، الذي رفض هدايا الفرعون وأضاع أهداف سهلة للغاية.

ونال الفرعون المصري لقب رجل المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا وصنع أكثر من فرصة تهديفيه لزملائه.

ورفع موو صلاح أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم لـ3 أهداف، بعدما سجل 10 في النسخة الماضية.

وبهذا الفوز يتأهل فريق ليفربول إلى الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة باريس سان جيرمان الذي فاز على النجم الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

واحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة بـ11 نقطة، يليه ليفربول بـ9، بفارق عدد الأهداف عن نابولي، الذي تأهل إلى الدوري الأوروبي، وأخيرا النجم الأحمر بـ4 نقاط.

أرقام قياسية جديدة لصلاح

واصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول، وأصبح بهذا الهدف ثاني هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، متساويا مع الأسطورة أيان راش بـ14 هدفا، فيما يحل الأسطورة ستيفن جيرارد في صدارة الهدافين بـ30 هدفا، وهو رقم يبدو ببساطة في متناول صلاح خلال فترة قصيرة مقبلة.

ووصل صلاح بهدفه إلى الرقم 35 في آخر 38 مباراة على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز"، كما صنع 13 هدفا لزملائه.

كما أحرز الفرعون المصري هدفه التاسع مع ليفربول في دوري الأبطال على أنفيلد في 9 مباريات فقط خاضها على هذا الملعب.

شاهد ملخص لمسات صلاح