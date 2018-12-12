بعد تألق صلاح.. تعرف على ترتيب مجموعة الموت (فيديو)

كتب: ضياء السقا

نجح ليفربول الإنجليزي في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما انتقل نابولي الإيطالي إلى الدوري الأوروبي.

وفاز ليفربول على نابولي بهدف دون رد، فيما حقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا على النجم الصربي بأربعة أهداف لهدف، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

واحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثالثة بـ11 نقطة، يليه ليفربول بـ9 نقاط، بفارق عدد الأهداف عن نابولي، وبعدما تساوى الفريقان في الفوز ذهابا وإيابا بذات النتيجة وتعادلا في فارق الأهداف، تفوق الريدز في الأهداف المسجلة بواقع تسعة مقابل سبعة للفريق الإيطالي.

وجاء النجم الأحمر الصربي بـ4 نقاط.

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وواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، وقاده للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي، بهدف دون رد.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميلنر، لينطلق الفرعون داخل المنطقة ويراوغ المدافع الصلب كوليبالي، ثم سدد بقدمه اليمنى من بين أقدام الحارس.

وأهدر صلاح 3 فرص محققة بسبب براعة حارس نابولي، ونفس الأمر لساديو ماني، الذي رفض هدايا الفرعون وأضاع أهداف سهلة للغاية.

ونال الفرعون المصري لقب رجل المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا وصنع أكثر من فرصة تهديفيه لزملائه.

ورفع موو صلاح أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم لـ3 أهداف، بعدما سجل 10 في النسخة الماضية.

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أرقام قياسية جديدة لصلاح

واصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول، وأصبح بهذا الهدف ثاني هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، متساويا مع الأسطورة أيان راش بـ14 هدفا، فيما يحل الأسطورة ستيفن جيرارد في صدارة الهدافين بـ30 هدفا، وهو رقم يبدو ببساطة في متناول صلاح خلال فترة قصيرة مقبلة.

ووصل صلاح بهدفه إلى الرقم 35 في آخر 38 مباراة على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز"، كما صنع 13 هدفا لزملائه.

كما أحرز الفرعون المصري هدفه التاسع مع ليفربول في دوري الأبطال على أنفيلد في 9 مباريات فقط خاضها على هذا الملعب.

كلوب يشيد بصلاح

من جانبه، عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16.

وتحدث كلوب عن تألق صلاح، قائلا في تصريحات عقب المباراة: "موو سجل هدفًا رائعًا، وتصدي اليسون لا يُصدق، لا امتلك الكلمات لوصفة، لقد انقذ حياتنا".

وواصل كلوب حديثه عن أليسون: "هو لم يقم بتصدي واحد فقط، لقد كان عليه أن يقوم بالكثير من الأمور، وقد قام بذلك على أكمل وجه وبهدوء، إنه مدهش، لم يسبق أن رأيت شيئ مماثل لذلك".

شاهد هدف صلاح