رياضة | Ksa Sport 1| مشاهدة مباراة الهلال واحد Live7hd| مباراة الهلال اليوم (الدوري السعودي) البث المباشر| رابط بث مباراة الهلال

Ksa Sport 1| مشاهدة مباراة الهلال واحد Live7hd| مباراة الهلال اليوم (الدوري السعودي) البث المباشر| رابط بث مباراة الهلال

يواجه فريق الهلال نظيره أحد، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أحد قد خسر من الشباب في الجولة الماضية من المسابقة بهدف دون رد، في حين خرج الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض 2-2، لذا يسعى الزعيم إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبعده بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة، فيما يحتل أحد المركز ماقبل الأخير برصيد 6 نقاط الذي يأمل في الابتعاد عن مركز الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية.

وعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، يبحث الهلال، عن العودة إلى سكة الانتصارات بتحقيق فوزه العاشر بعد توقفه في تسعة، عقب تعادله تواليا مع الفيصلي 1/1 ثم مع النصر 2/2، فيما خسر أُحد من الفتح 4/0 ثم الشباب 1/0 وسبقهما تعادل مع الحزم 3/3 عقب تحقيقه أول انتصار له على حساب التعاون بهدف.

وتأجلت مواجهة أحد والهلال، لتلعب اليوم بسبب خوض الأزرق لقاء نفط العراقي ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، الذي شهد تأهله إلى دور الثمانية من البطولة.

ويفتقد الهلال خدمات محمد الشلهوب للإصابة، السوري عمر خربين للغياب، والبيروفي آندريه كاريلو للإيقاف، فيما يدخل الوحدة مكتمل الصفوف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة و20 دقيقة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة Ksaspots على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتطبيق “دوري بلس”.