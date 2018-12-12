رياضة | صفقة بغداد بونجاح في طريقها للضياع من الأهلي

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اقترب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري من الانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل رغم رغبة الأهلي المصري في ضمه.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية فرنسية فإن نادي مارسيليا بات قريبًا من التوقيع مع المهاجم الجزائري، مقابل ٥ ملايين يورو.

وقدم بونجاح مستوى مميزًا للغاية هذا الموسم مع السد، حيث أحرز ٢٩ هدفًا خلال ١٥ مباراة لعبها في الدوري القطري محلقًا وحيدًا في صدارة الهدافين.

وكانت أنباء قوية قد ربطت اسم بغداد بونجاح بالانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل، في ظل رغبة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في دعم فريق الكرة بلاعبين أصحاب قدرات كبيرة.

بوجلبان يتحدث عن بغداد بونجاح والأهلي

بوجلبان يتحدث عن بغداد بونجاح

وكان أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق قد أكد أن صديقه محمد فضل مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء استشاره في إمكانية التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

وقال بوجلبان: "الأهلي بيتي وأشعر فيه بالفخر لذلك فإن مسئوليه يتواصلون معه دائمًا بشأن معرفة رأيي في المستوي الفني لبعض اللاعبين كما حدث من فضل مع بغداد بونجاح خلال شهر يوليو الماضي.

وشدد بوجلبان على أن الأهلي استشاره قبل التعاقد مع جونيور أجايي ووليد أزارو اللذين تألقا مع القلعة الحمراء منذ الانضمام إليها.

أرقام وإحصائيات عن بغداد بونجاح

وواصل النجم الجزائري بغداد بونجاح نجاحه الباهر وأهدافه الغزيرة التي يسجلها سواء مع ناديه أو مع المنتخب الجزائري.

وأصبح بغداد بونجاح حديث الجميع في الفترة الأخيرة على المستويين العربي والإفريقي، فإن ذلك تعدى اليوم إلى الساحة الأوروبية وحتى العالمية، إذ تحول إلى هدف العديد من الأندية الأوروبية التي تريد التعاقد معه بعدما نصّب نفسه بامتياز هدافاً للعالم خلال العام الجاري، متفوقاً على العديد من النجوم على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

واحتفل بغداد بونجاح مؤخراً بعيد ميلاده الـ27، وهي السن المعروفة أنها تمثل ذروة النضج الكروي للاعبي كرة القدم، لكن الأمر يتعدى ذلك بالنسبة للاعب الملقب بـ "أب النجاح"، الذي انطلق في "تفجير" موهبته التهديفية خلال العام الجاري، بأرقام وإحصائيات رهيبة، بعدما لعب 37 مباراة سجل فيها 54 هدفاً مع السد والمنتخب الجزائري بمعدل يقارب 1.5 هدف في كل مباراة.

وتمكن بونجاح ابن مدينة وهران في الغرب الجزائري، من تحطيم كل الأرقام سواء مع فريقه السد أو في دوري نجوم قطر، فقد سجل 29 هدفاً في الدوري هذا الموسم، في 15 مباراة فقط بمعدل هدفين في كل لقاء، كما خطف أيضاً لقب هداف مسابقة دوري أبطال آسيا بـ 13 هدفاً، سجلها خلال 12 مباراة.

ويتصدر بغداد بونجاح قائمة الهدافين في الدوري القطري برصيد 29 هدفًا بفارق 12 هدفًا عن يوسف العربي مهاجم الدحيل.

ويتميز بغداد بونجاح بالقوة البدنية والسرعة في اللعب والقدرة على إحراز الأهداف من نصف فرصة.

وأصبح بغداد بونجاح مطلبًا في أولمبيك مرسيليا ونانت وليل ونيس الفرنسية، إضافة إلى نادي بشكتاش التركي وليدز يونايتد الإنجليزي.

وقال بونجاح: "إذا وصلني عرض جيد من فريق أوروبي سأغادر بعد موافقة السد طبعاً، وإذا كان العرض من فريقٍ عاديّ فإنني أفضل البقاء مع السد.. عموماً لا أدري كيف ستسير الأمور معي إذا فرط فيّ نادي السد سأغادر، وإلا فإنني سأواصل مشواري معه".

وتسبب بونجاح في جدل كبير بأحد البرامج الرياضية التلفزيونية الفرنسية الشهيرة، وهو برنامج "ليكيب دو سوار" الذي يبث على قناة "ليكيب" التلفزيونية، وحضر الحلقة التي بثت يوم السبت الماضي المدير الفني الفرنسي المخضرم غي رو، المدرب الأسطوري لنادي أوكسير الفرنسي.