رياضة | تاريخ الأهلي في دور الـ32 لأبطال إفريقيا.. تفوق وذكرى حزينة أمام أندية إثيوبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ الأهلي في دور الـ32 لأبطال إفريقيا.. تفوق وذكرى حزينة أمام أندية إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي للمشاركة رقم 30 في بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عندما يواجه فريق جيما آبا جيفارا الإثيوبي في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 14 ديسمبر الجاري، على إستاد "برج العرب" ضمن ذهاب دور الـ32 للبطولة القارية.

خاض الأهلي أربع مباريات سابقة أمام الفرق الإثيوبية، انتهت ثلاث منها بنتيجة التعادل، ومباراة واحدة، بفوز الأهلي، فيما انسحب فريق داشن بروري (داشن بير) من ملاقاة المارد الأحمر عام 1991، وسجل الأهلي 6 أهداف في شباك أندية إثيوبيا واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ولم يلتقي مع فريقي جيما جيفارا إطلاقا.

الأهلي نجح خلال تاريخ مشاركاته السابقة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تجاوز دور الـ32 الإفريقي 27 مرة، بينما فشل مرتين، أحدهما كان أمام أحد أندية إثيوبيا وهو فريق البن الإثيوبي عام 1998 حيث تعادل الفريقين ذهابًا في القاهرة 1/1، قبل أن يتكرر التعادل إيابًا بنتيجة 2/2، وذلك يثير قلق الأهلاوية قبل مواجهة جيفارا مساء الجمعة في مستهل مشواره الإفريقي هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا:-

- 1976

بدأ الأهلي مشواره بالبطولة الإفريقية بداية من دور الـ16 ولم يشارك في دور الـ32 ، وودع البطولة مبكرًا على يد مولودية الجزائر.

- 1977

تخطي فريق هورسيد الصومالي بعدما تعادل معه ذهابًا 1/1 وفاز الأحمر إيابًا 3/0.

- 1981

تخطي الأهلي فريق أبوهوليا الكيني (ليوباردز)، حيث تغلب عليه ذهابًا 3/1، وتعادل الفريقين 1/1 في لقاء الإياب.

- 1982

بدأ الأهلي مشواره أمام الاشغال الصومالي وتعادل الفريقين سلبيًا بالصومال وفاز الاهلي بهدف دون رد في القاهرة، وتوج المارد الأحمر بلقب البطولة في هذا العام على حساب كوتوكو الغاني.

- 1983

تجاوز فريق الأهلي عقبة المريخ السوداني بعدما تغلب عليه 1-0 في القاهرة، وتعادل سلبيًا في السودان.

- 1987

تخطي فريق الأهلي، نظيره بلاك ليوباردز الرواندي، حيث فاز عليه ذهابًا 4/0، وتعادل الفريقين في رواندا 1/1، وتوج الأهلي بلقب البطولة في هذا العام علي حساب الهلال السوداني.

- 1988

بدأ الأهلي مشواره بالبطولة الإفريقية أمام يانج أفريكانز التنزاني، وتعادل الفريقين سلبيًا في تنزانيا، وفاز الأحمر برباعية نظيفة في لقاء الإياب.

- 1990

تخطي الأهلي فريق الاتحاد الليبي في دور الـ32 بعدما تغلب عليه ذهابًا وإيابًا 5/0، 3/0 على الترتيب.

- 1991

تأهل الأهلي لدور الـ16 مباشرة بعد انسحاب فريق داشن بروري (سان جورج) الاثيوبي من البطولة

- 1998

فشل الأهلي في تجاوز دور الـ32 الإفريقي أمام البن الاثيوبي، حيث تعادل الفريقين ذهابًا في القاهرة 1/1، قبل أن يتكرر التعادل إيابًا بنتيجة 2/2

- 1999

تجاوز الأهلي نظيره ماجي ماجي التنزاني بعدما تغلب عليه بنتيجة 5/0 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

- 2000

تخطي الأهلي فريق توسكر الكيني بعدما فاز عليه 3/2 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

- 2001

استهل الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة ري دسي بطل اريتريا، وتغلب عليه بنتيجة 3/1 في مجموع المباراتين، ونجح في حصد لقب البطولة في هذا العام علي حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

- 2002

بدأ الأهلي مشواره بدوري أبطال إفريقيا أمام فريق فاستاك الكيني، وتغلب عليه بنتيجة 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- 2004

فشل الأهلي في تجاوز دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في القاهرة وتعادل سلبيًا في الخرطوم.

- 2005

تخطي الأهلي عقبة فريق فيلا الأوغندي بعدما تغلب عليه بسداسية نظيفة في القاهرة، ,تعادل سلبيًا في اوغندا، ونجح المارد الأحمر في التتويج باللقب في هذا العام.

- 2006

استهل الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة فريق توسكر الكيني، وتغلب عليه ذهابًا وإيابًا 2/0، 3/0، ونجح الأحمر في التتويج بلقب البطولة هذا العام على حساب الصفاقسي التونسي.

- 2007

تأهل الاهلى لدور الـ16 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2007 بعد تجاوز فريق هايلاندرز بطل زيمبابوى بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32، وخسر اللقب أمام النجم الساحلي في النهاية.

- 2008

صعد الأهلي لدور الـ16 مباشرة بعد انسحاب فريق التحرير بطل اريتريا.

- 2009

استهل الأهلي مشواره بالبطولة الإفريقية بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، وفاز عليه ذهابًا وإيابًا 3/0، 1/0.

- 2010

تجاوز الأهلي فريق جانرز (أرسنال) بطل زيمبابوي بعدما تفوق عليه بنتيجة 2/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32.

- 2011

تخطي الأهلي عقبة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي بنتيجة 2/1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32.

- 2012

تقابل الأهلي مع فريق البن الاثيوبي في دور الـ32 للبطولة وتعادل الفريقين سلبيًا في اثيوبيا، وفاز الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة، ونجح في التتويج بلقب البطولة هذا العام على حساب الترجي التونسي.

- 2013

تجاوز الأهلي فريق توسكر الكيني في دور الـ32، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

- 2014

واجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ32، وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1-0، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-3.

- 2015

تخطي الأهلي فريق الجيش الرواندي في دور الـ32، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

- 2016

استهل الاهلي مشواره الإفريقي بمواجهة فريق ريكرياتيفو الانجولي وتعادل الفريقين سلبيًا في أنجولا، وفاز المارد الاحمر 2-0 في القاهرة.

- 2017

تخطى الأهلي فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، بعدما فاز في القاهرة 1/0، وتعادل سلبيًا في جنوب إفريقيا.

- 2018

تجاوز الأهلي عقبة فريق مونانا الجابوني في دور الـ32، حيث تغلب عليه ذهابًا وإيابًا 4-0، 3-1.