رياضة | العين يقص شريط افتتاح مونديال الأندية أمام ويلينجتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين يقص شريط افتتاح مونديال الأندية أمام ويلينجتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه عشاق الساحرة المستديرة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم إلى استاد هزاع بن زايد أحد أفضل ملاعب العالم في النسخة 15 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات للمرة الرابعة والثانية على التوالي بمشاركة نخبة من أفضل أندية العالم.

العين وويلينجتون في افتتاح مونديال الأندية

ويفتتح العين الإماراتي مونديال الأندية في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بمباراة مثيرة مع تيم ويلينجتون النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

وتتضمن بطولة مونديال الأندية 8 مباريات ويشارك فيها حامل اللقب ريال مدريد بطل أوروبا، وريفر بليت الأرجنتيني المتوج بداية هذا الأسبوع بلقب ليبرتادورس، وكاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا، والترجي التونسي الحاصل على دوري أبطال إفريقيا، وديبورتيفو جوادلاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، وتيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل أقيانوسيا والعين.

وتصب التوقعات في صالح العين الإماراتي أمام ويلينجتون النيوزيلندي بطل أقيانوسيا سهلة نظرياً وعلى الورق ولكنها لن تكون كذلك بالملعب لأن كرة القدم لا تعترف بالأسماء والتاريخ.

وتتطلع كتيبة الكرواتي زوران مدرب العين إلى كتابة التاريخ ومعانقة المجد وتحدي الانجاز الذي حققه الجزيرة بالنسخة الماضية عندما مضى بعيداً في المسابقة ووصل نصف النهائي أمام ريال مدريد.

ويشارك تيم ويلينجتون لأول مرة في تاريخه خلال مونديال الأندية ويسعى لتدقيم نفسه بشكل جيد أمام بطل الإمارات.

حسين الشحات يتحدث عن مونديال الأندية

وأعرب حسين الشحات نجم العين الإماراتي عن سعادته بالمشاركة في مونديال الأندية مشددًا على أنه يشعر بالفخر لكونه في الإمارات.

وأضاف حسين الشحات: "بعد مرور نصف موسم فقط أحصل على بطولتي الدوري والكأس وأحظى اليوم بشرف المشاركة في بطولة العالم للأندية الإمارات 2018.. إنه شيء يدعو إلى الفخر لذلك نتطلع إلى تحقيق الفوز".

وتابع حسين الشحات: "منذ بداية الموسم الحالي ونحن نترقب انطلاقة مونديال الأندية وأتمنى أن نوفق في الظهور المشرف لإسعاد جماهير العين بداية من مباراة تيم ويلينجتون".

وواصل الشحات: "مونديال الأندية ليس سهلًا لأن جميع الفرق المتنافسة على اللقب أبطال لذلك التحضيرات مضت بالصورة المطلوبة تحت قيادة المدرب القدير زوران ماميت".

وشدد حسين الشحات على أن كل مرحلة تتطلب تركيزاً أكبر وعطاءً أكثر والتفكير في كل مباراة على حدة.