الان تتابع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا في الميستايا مساء اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال أوروبا

انتهى كل شئ في المجموعة الثامنة التي يتنافس فيها الفريقين فقد تحدد الصاعدين لدور الـ16 في ذات الأذنين وهما الشياطين الحمر ويوفنتوس، وضمن الخفافيش الحصول على المركز الثالث والتحول للدوري الأوروبي، أما يونج بويز فقد فقد الأمل في مغادرة قاع المجموعة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال أوروبا

سيخوض مانشستر يونايتد المباراة وهو لديه دافع قوي على عكس فالنسيا، فالفوز قد يؤمن له احتلال الصدارة بشرط خسارة أو تعادل البيانكونيري مع الفريق السويسري، فالفارق بين أبناء أليجري المتصدرين وأبناء مورينيو المحتلين للمركز الثاني هو نقطتين فقط، وفي حال التساوي سترجح المواجهات المباشرة كفة الشياطين الحمر.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال أوروبا

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد من العديد من الإصابات في صفوفه، ففي مباراة فالنسيا سيغيب عنه بداعي الإصابة أليكسيس سانشيز، فيكتور لينديلوف، آنتوني مارسيال، كريس سمولينج، إيريك بايي ولوك شاو.

سيبدأ المدرب جوزيه مورينيو بنفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بالثنائي روخو وجونز لتعويض غياب مدافعيه الأساسيين، وسيتواجد دالوت كظهير أيمن ويونج كظهير أيسر، ومن المرجح أن يواصل البرتغالي استبعاد بول بوجبا رغم جاهزيته.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال أوروبا

سيفتقد فالنسيا في المباراة ضد مانشستر يونايتد لجابرييل باوليستا بداعي الإصابة، وخوسيه جايا بسبب الإيقاف، ومن المحتمل أن لا يلحق الثنائي جاميرو وموريو بالمباراة للإصابة أيضاً.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

المباراة: فالنسيا – مانشستر يونايتد

الملعب: ميستايا

الموعد: الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

الحكم : جيورجي كاباكوف

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1