الان تتابع مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

يستضيف استاد دي سويس بسويسرا مباراة تجمع بين يوفنتوس ويونج بويز في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وذلك اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 الموافق 5 ربيع الأخر 1440 هجرياً.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

وقد ضمن البيانكونيري بالفعل تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة، بعد أن لعب 5 مباريات جمع 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية وهزيمة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي خطف بطاقة التأهل أيضًا، أما في الدوري الإيطالي يحتل فريق السيدة العجوز الصدارة بالعلامة الكاملة وجمع 43 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 14 وتعادل في واحدة ولم يتلقى هزيمة حتى الآن.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

على الجانب الآخر يتصدر فريق يونج بويز حاليًا جدول ترتيب الدوري السويسري حتى الآن، فيحتل الفريق المركز الأول في الصدارة برصيد 46 نقطة بعد مرور17 جولة، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر مثلها منذ انطلاقة الدوري.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

يتواصل غياب لاعب الوسط سامي خضيرة بداعي الإصابة، وسيفتقد يوفنتوس الظهير الأيسر أليكس ساندرو والمهاجم مويس كين، وسينضم إليهم أندريا بارزاجلي لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب عن البيانكونيري بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

سيواصل أليجري الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق في الدوري ودوري الأبطال، وسيستمر في في الإعتماد على الثلاثي الأمامي الخطير، رونالدو، ماندجوكيتش، ديبالا.

وتأكد غياب الثنائي جوردان لوتومبا، جريجوري فوتريخ، بداعي الإصابة، ولن يفتقد يونج بويز لأي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

موعد مباراة يوفنتوس ضد يونج بويز والقنوات الناقلة

المباراة: يونج بويز – يوفنتوس

الملعب: استاد دي سويس

الموعد: الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،5 ربيع الأخر1440 هجرياً،22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 4