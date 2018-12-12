شكرا لقرائتكم الزمالك يفكر فى ضم مهاجم جزائرى بالميركاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع مهاجم جزائرى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى فى شهر يناير المقبل . ونقل مسئولو إدارة كرة القدم بنادى الزمالك، ملف اللاعب الجزائرى ، إلى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض لإبداء رأيه بشأن المهاجم الذى يتكتم النادى على إسمه فى الوقت الحالى حفاظا على سرية المفاوضات حال الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفنى بشأن ضمه. ويسعى نادى الزمالك للتعاقد مع مهاجم أفريقى جديد خلال يناير المقبل لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الموسم الحالى .

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