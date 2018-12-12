شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم جزائرى على رادار الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع مهاجم جزائرى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى فى شهر يناير المقبل .

ونقل مسئولو إدارة كرة القدم بنادى الزمالك، ملف اللاعب الجزائرى، إلى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض لإبداء رأيه بشأن المهاجم الذى يتكتم النادى على اسمه فى الوقت الحالى حفاظًا على سرية المفاوضات حال الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفنى بشأن ضمه.

ويسعى نادى الزمالك للتعاقد مع مهاجم أفريقى جديد خلال يناير المقبل لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الموسم الحالى .