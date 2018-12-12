شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. نجوم حصدوا اللقب الإفريقى الأول للنادى الأهلى أمام أشانتى كوتوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النادى الأهلى، هو زعيم القارة الإفريقية، حيث حصل على لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا ثمانى مرات، إلا أن التواريخ تشير إلى أن النادى الأهلى حصد أول لقب فى هذه البطولة بعد انطلاقها بـ 18 عاما، حيث انطلقت أول بطولة عام 1964.

وتحل اليوم الذكرى الأولى، لحصد نادى القرن اللقب الإفريقى الأول، فى مثل هذا اليوم 12 ديسمبر عام 1982.



فريق النادى الأهلى الفائز بأول بطولة إفريقية

وتعد هذه البطولة من أغلى البطولات التى حصل عليها النادى الأهلى، لا سيما أنها منحت الأهلى اللقب الإفريقى الأول.

وفاز النادى الأهلى فى نهائى هذه البطولة على نادى أشانتى كوتوكو الغانى فى عقر داره بمدينة كوماسى، وكان من أبرز لاعبى الفريق فى هذا الجيل، محمود الخطيب، رئيس النادى الحالى، وحسام البدرى، ومجدى عبد الغنى، ومصطفى يونس، وربيع ياسين، وطاهر أبو زيد، ووحش إفريقيا إكرامى الشحات.