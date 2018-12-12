الان تتابع إدارة الجندل تضع شروطها لنقل مباراتها مع النصر للرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- مصعب الرويجح:
أجرت ادارة نادي النصر اتصالاتها مع ادارة نادي الجندل بالجوف وذلك لأجل نقل مباراة الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الرياض بدلاً عن منطقة الجوف بعد القرعه التي أجريت مساء الثلاثاء.
وتدرس ادارة الجندل تدرس حالياً ماتم عرضه من قبل الادارة النصراوية. ومن المتعارف ان يعود دخل المباراة لفريق الجندل حيث من المؤكد ان يكون حضور الجمهور النصراوي مميز كعادته، وان يتكفل بالسكن للاعبي الفريق.
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