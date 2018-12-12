شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول الاسماعيلى بعد وداع البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة الإسماعيلى إلى الأراضى المصرية فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء ، فى رحلة تستمر خمس ساعات.

ومن المقرر أن تغادر البعثة فندق الإقامة بالمغرب فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، على أن تستقل الطائرة المتوجهة لمصر فى تمام الثالثة عصرا والتى من المقرر وصولها لمطار القاهرة الدولى عند الموعد المذكور سلفا.

وستعود البعثة للإسماعيلية فى تمام الساعة العاشرة مساءًا ،وذلك بعد توديع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال إثر الهزيمة أمام الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية على قبول الاستقالة التى تقدم بها البرازيلى يوسف فييرا من تدريب الفريق الأول.

وكان المدرب البرازيلى المخضرم قد طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة ، ليقوم المجلس بالبحث عن مدرب أجنبى جديد لخلافة فييرا يحمل سيرة ذاتية مميزة ويكون قادرا على إحداث نقلة بنتائج الفريق خلال الفترة المقبلة .

وبعد دراسة العديد من السير الذاتية لعددا من المدربين استقر مجلس الادارة ولجنة الكرة على مدير فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتيه مميزة لقيادة الفريق فى المرحلة القادمة.

هذا ومن المقرر وصول المدرب الجديد للاراضى المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور ومتابعة مباراة الفريق أمام منافسه القطن الكاميرونى ، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الأثنين والثلاثين لبطولة دورى أبطال أفريقيا.