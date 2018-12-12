شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعًا تكميليًا الأسبوع المقبل لاستكمال باقى الملفات التى لم يتم مناقشتها فى جلسة أمس الأول الإثنين بفرع الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عدة أمور خاصة بقطاع الكرة وغيرها من الملفات الإدارية والرياضية والإنشائية التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

كان مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر فى اجتماعه مساء الإثنين، فتح باب الاشتراك بفرع التجمع الخامس، بقيمة 200 ألف جنيه للعضوية.