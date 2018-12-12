شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف الاتحاد السكندرى فى موقعة الثأر ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف سموحة نظيره الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة تحمل شعار الثأر لاسيما بعد أن كان زعيم الثغر صاحب كلمة السر فى خروج سموحة من كأس مصر منذ أيام قليلة بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

وشهد آخر ظهور لسموحة فى مسابقة الدوري خسارة من بتروجت بهدف دون رد فيما تعادل الاتحاد مع الطلائع بهدف لكل فريق .

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 2 وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 تعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

ويسعى طارق يحيى المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث فى ظل الموقف المتقارب مع زعيم الثغر فى جدول الدوري بالإضافة لغلق ملف الخروج من كأس مصر بانتصار غالى فى المسابقة بينما يأمل حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد فى مواصلة قطار النتائج الجيدة فى الفترة الاخيرة بخطف الثلاث النقاط فى الديربى السكندرى .