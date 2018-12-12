شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفلة المصريين على ساديو مانى بعد أدائه السيئ مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الهجوم الذى شنته الجماهير السنغالية على لاعب منتخبها خلال لقاءه الأخير أمام منتخب غينيا الاستوائية، ومقارنته بمستوى زميله فى نادى ليفربول محمد صلاح من حيث أداءه القوى مع منتخب مصر، ما تسبب وقتها فى بكاء مانى، ما زال يصنع حاجزا نفسيا بينه وبين التألق مع فريقه بالدورى الإنجليزى فى المباريات الأخيرة.

وسخرت الجماهير المصرية، من إهدار مانى لعدد كبير من الفرص التى سنحت له خلال لقاء فريق ليفربول ونابولى فى ختام مباريات مجموعات دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا، لا سيما تلك الفرصة التى أهداها له الفرعون المصرى محمد صلاح على طبق من ذهب ليضيعها المهاجم السنغالى بطريقة غريبة.



ساديو مانى

وطالب المدون إسلام جاويش، متابعيه بوضع اسم ساديو مانى فى جملة مفيده، لتتوالى التعليقات الساخرة من الجمهور المصرى على مانى.



اسلام جاويش

وجاءت التغريدات الساخرة كالتالى: "ساديو مانى رمى يمين الطلاق على مراته مجاش فيها"، " يا ابنى انت معانا ولا مع ناس تانية".



جانب من السخرية



سخرية



سخرية من ساديو مانى

وأضاف المغردون ساخرين من مانى: "لو كان مانى لاعباً لقتلته"، "مانى لو كسب الكره الذهبية هيضيعها"، "ساديو مانى وأنا مانى وانا مانى بالأحزان وأنا مانى ههه".



حسنى



عبد الله يسخر من ساديو مانى

فيما سخر جمهور الأهلى والزمالك من اللاعب السنغالى بإفيه متشابه، فكتب مشجع زملكاوى: "الاسم ساديو ماني الوظيفة كاسونجو كابونجو"، وغرد مشجع أهلاوى: "الاسم ساديو مانى والوظيفة مروان محسن"، وتابع آخر: "حتى الأوف سايد مبيجيبوش جول".