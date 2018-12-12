شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط انتقال باسم مرسى ودونجا لسموحة بضم ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مسئولو نادى الزمالك إتمام المفاوضات مع سموحة بشأن تدعيم الفريق السكندرى، بالموافقة على انتقال الثنائى باسم مرسى ومحمود عبد العاطى "دونجا" لصفوف النادى السكندرى على سبيل الإعارة فى يناير، بحسم صفقة انتقال ياسر إبراهيم مدافع الأخير لقلعة ميت عقبة فى الميركاتو الشتوى المقبل.

ويرغب نادى الزمالك فى تدعيم صفوفه بضم مدافع سموحة ويرفض مسئولو النادى السكندرى الدخول فى صفقات تبادلية حال رحيل ياسر إبراهيم لذلك ربط مسئولو النادى الأبيض إتمام الصفقات بالموافقة على انتقال المدافع لميت عقبة بمقابل مالى مناسب بعدما طلب مسئولى النادى السكندرى 30 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب للفريق الأبيض.