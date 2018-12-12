كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتأهلون إلى الدوري الأوروبي من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت الكثير من الأندية التأهل للدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خوض مبارياتها في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتأهلت بعض الفرق التي خرجت من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمشاركة في الدوري الأوروبي، وحتى الآن ضمنت تلك الفرق اللعب في اليوروبا ليج: 1- كلوب بروج 2- جالطة سراي 3- إنتر ميلان 4- نابولي الإيطالي 5- بنفيكا البرتغالي 6- فالنسيا الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | المتأهلون إلى الدوري الأوروبي من دوري أبطال أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .