رياضة | حسين الشحات.. العين في مواجهة ويلنجتون النيوزيلندي بث مباشر الان وبدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات.. العين في مواجهة ويلنجتون النيوزيلندي بث مباشر الان وبدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق العين الإماراتي ضيفه فريق ويلنجتون النيوزيلندي في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في إطار الدور الأول ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018

م.

ولم يعرف فريق العين طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الإماراتي، وفي مقابل ذلك نجح فريق العين في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق العين في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

وينتظر فريق العين أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة دوري الخليج العربي في حالة إقصائه من بطولة كأس العالم للأندية بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق ويلنجتون، حيث يواجه فريق العين في المباراة الأولى ضيفه فريق الإمارات.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق العين مضيفه فريق الظفرة، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق العين ضيفه فريق النصر، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق العين وبين مضيفه فريق شباب الأهلي دبي.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق ويلنجتون طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الفريق النيوزيلندي، وفي مقابل ذلك نجح فريق ويلنجتون في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، كما سقط فريق ويلنجتون في فخ التعادل في مباراتين.

ويحتل فريق العين في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق ويلنجتون في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري النيوزيلندي مع امتلاكه في رصيده 17 نقطة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق العين مع ضيفه فريق ويلنجتون عبر شبكة قنوات Bein Sports القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديداً عبر قناة Bein Sports HD2 المشفرة بصوت المعلق عامر الخوذيري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق العين مع ضيفه فريق ويلنجتون تحديداً في تمام الساعة 17:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

