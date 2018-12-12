رياضة | مشاهدة مباراة الهلال واحد بث مباشر لحظة بلحظة

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نقدم رابط مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر دوري بلس dawriplus اليوم الأربعاء في الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يأمل نادي الهلال في مواصلة نتائجه المميزة والعودة لنغمة الإنتصارات بعد التعادل أمام النصر في قمة الجولة الماضية، وذلك عندما يحل ضيفاً على أحد مساء الأربعاء، حيث يُنتظر مشاهدة أحداث اللقاء ألاف من الجماهير في ملعب اللقاء. وعبر موقع دوري بلس الحاصل على حقوق بث المسابقات السعودية العام الحالي.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الهلال وأحد في الساعة الخامسة و52 دقيقة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة و20 دقيقة بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال وأحد مباشرة وحصرياً عبر قناة ksa سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري لمباريات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

الهلال وأحد دوري بلس

مشاهدة مباراة الهلال وأحد دوري بلس، يدخل نادي الهلال السعودي مباراته اليوم أمام الفيصلي وفي رصيده 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، طامحاً في الوصول للنقطة رقم 32 في صدارة الترتيب، لتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف نادي النصر.