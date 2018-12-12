رياضة | مهند لاشين يقترب من صفوف إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهند لاشين يقترب من صفوف إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مهند لاشين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، من التوقيع على عقود إنتقاله إلى صفوف نادي إنبي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الفريق البترولي دخل في مفاوضات رسمية مع إدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب بناءًا على طلب علي ماهر المدير الفني، خاصةً أنه أشرف على تدريبه حينما كان مديرًا للأسيوطي الموسم الماضي.

ويرغب لاشين في الرحيل عن صفوف فريقه خاصةً أنه ابتعد عن المشاركات الرسمية منذ بداية الموسم، ويسعى للبحث عن فريق يعيده إلى بريقه السابق.

وكان لاشين قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنادي الأهلي بالموسم الماضي إلا أن المفاوضات باءت بالفشل بسبب تمسك المدير الفني بخدماته، بالإضافة إلى عدم الوصول لاتفاق مادي.