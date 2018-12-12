رياضة | عاجل.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب حزن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب حزن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن رامي ربيع نجم الأهلي هو خليفته في الملاعب وأكد أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول هو سبب حزن نجم الفريق محمد صلاح في الفترة الأخيرة.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "رامي ربيعة خليفتي في الملاعب وأتمنى له الشفاء لأن الإصابات أبعدته عن الملاعب".

وواصل : " من وجهة نظري سبب عدم فرحة صلاح بأهدافه توتر علاقته بيورجن كلوب الذي كان يشكك في مستواه في الفترة الأخيرة".

واستكمل: " استقرار المقاولون ودعم المسئولين لي سبب نجاح الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "غيرت مهنتي التي كانت في الجانب الإداري في خلال 5 سنوات وكانت بداية المخاطرة بأني أقود أسوان في الدرجة الثانية وكانت مهمتي صعبة لأن كان هدفهم الصعود للدوري الممتاز رغم ضعف الإمكانيات بعد 11 عام".

واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " استفدت بخبرة 10 سنوات تدريب خلال موسمي الأول كمدرب".