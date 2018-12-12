اونلاين | بث مباشر لقناة " فرانس 24 "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لقناة " فرانس 24 " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة

" فرانس 24 " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

و" قناة " فرانس 24 - بث حي لقناة الحياة " هي قناة منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

فرانس 24 - BBC Arabic تردد: 12207 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500