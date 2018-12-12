شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض الحلول الودية لإنهاء أزمة عصام الحضرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولى الاسماعيلى الحلول الودية لإنهاء أزمة عصام الحضرى حارس مرمى الفريق بعد قرار عرضه للبيع حيث يصر المسئولين على استمراره مع النادى فى حالة عدم وصول عرض مادي يرضى المجلس للموافقة على بيعه

وقرر الحضري الرحيل عن الإسماعيلي، وانقطع عن التدريبات، بينما أعلن النادي عرض الحارس المخضرم للبيع، وخصم نصف مليون جنيه من مستحقاته المالية.