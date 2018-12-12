شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض الحلول الودية لإنهاء أزمة الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الإسماعيلى الحلول الودية لإنهاء أزمة عصام الحضرى حارس مرمى الفريق بعد قرار عرضه للبيع حيث يصر المسئولون على استمراره مع النادى حال عدم وصول عرض مادى يرضى المجلس للموافقة على بيعه.

وقرر الحضرى الرحيل عن الإسماعيلي، وانقطع عن التدريبات، بينما أعلن النادى عرض الحارس المخضرم للبيع، وخصم نصف مليون جنيه من مستحقاته المالية.