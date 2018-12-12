شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يؤجل التعاقد مع مدرب أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 20:58

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للفريق «الأحمر» خلفا للفرنسي المقال باتريس كارتيرون واستمرار المحلي محمد يوسف في المنصب موقتا لحين التعاقد مع مدرب عالمي. ولم يتطرق الاجتماع الأخير لإدارة «القلعة الحمراء» لملف المدرب الجديد ما يؤكد أنه ليس مطروحا للنقاش خلال المرحلة الراهنة خصوصا أن الفريق استعاد انتصاراته في الدوري المحلي وتخطى كبوة النتائج السلبية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي شريف فؤاد بأن رئيس النادي محمود الخطيب سيلعن اسم المدير الفني بعد الاتفاق معه رسميا، مشيرا إلى أن الخطيب حمله رسالة لطمئنة جماهير النادي بأن ملف المدرب الأجنبي يدرس بعناية للوصول إلى أفضل قرار.

يذكر أن المدرب الإنكليزي ستيف بروس آخر المرشحين لمنصب المدير الفني لبطل الدوري المصري بعد تداول وسائل إعلام أسماء مدربين عدة من أوروبا وأميركا الجنوبية. من جانب آخر، طالب المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس مجلس إدارة ناديه بتقديم احتجاج لدى الاتحاد الإفريقي «كاف»على سوء أرضية ملعب إدريس محمد أويا بمدينة ندجامينا عاصمة تشاد الذي يستضيف مواجهة الفريق «الأبيض» مع فريق القطن التشادي في إياب دور الـ 32 بكأس الكونفديرالية الأفريقية إذ وصل غروس تقريرا يفيد بأن الملعب مغطى بنجيل صناعي سيئ ما يعرض اللاعبين للإصابات. ويلتقي الزمالك مع بطل تشاد السبت المقبل بالقاهرة في مباراة الذهاب.