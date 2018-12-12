شكرا لقرائتكم منصدر بالزمالك : سيد سالم طلب من وكيل أعماله التواصل مع مسئولى النادى الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن سيد سالم ظهير أيسر فريق وادى دجلة قد طلب من وكيل أعماله التواصل مع مسئولى النادى الأبيض لحسم مسألة ضمه من عدمه خاصة إنه أجل توقيع عقود التجديد لناديه الحالى فى الفترة الماضية، من أجل حسم انتقاله للقلعة البيضاء.

وينتهى عقد السيد سالم مع نادى وادى دجلة بنهاية الموسم الجارى ويتقاضى ما يقارب مليون و100 ألف جنيه فى الموسم الواحد لذلك يبحث عن رفع قيمة عقده سواء بالانضمام إلى الأبيض أو التجديد لدجلة .

ولا يزال نادى الزمالك يفاضل بين العديد من الأسماء لتدعيم الجبهة اليسرى ويتواجد السيد سالم ضمن القائمة المرشحة للانتقال للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.