شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخوض مباراتين وديا استعدادا لـ وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الجونة مباراتين وديًا مع أحد الأندية الساحلية خلال معسكر الفريق بمدينة الغردقة ضمن استعدادات الفريق لمباراة فريق وادى دجلة المقبلة. ويلاقى فريق الجونة نظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدورى الممتاز التى ستقام باستاد الجونة بمدينة الغردقة. ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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