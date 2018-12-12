أنشيلوتي: التأهل مع تلك المجموعة كان أشبه بالشئ المميز

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي على صعوبة المجموعة التي قد وقع فيها فريقه، مشيرًا إلى قد أخبر لاعبي فريقه بأن التأهل من تلك المجموعة سيكون أشبه بالشئ المميز.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة " أخبرت اللاعبين بإنه لا يجب أن يندموا حيال ذلك ، التأهل من هذه المجموعة كان سوف يكون أشبه بالإنجاز المميز".

وأضاف " كنّا نعلم بأن ليفربول يمكن أن يضعنا تحت

ضغط كبير ، وكنا نعلم بأن قسوتهم سوف تكون كبيرة جداً علينا ، لقد صنعنا فرصة أو أثنتين ولكن لم نكن محظوظين بما يكفي ."

وعن تدخل فان دايك على ميرتينز : " هناك حديث كثير عن تقنية الفيديو [الفار] في دوري أبطال أوروبا ، متى آتت هذه التقنية، فإنها ستكون رائعة".

وتابع "لقد أظهرت هذه المباراة إننا قادرين على التنافس مع أي خصم في أوروبا ، يمكننا ان نكون أقوياء للغاية في أوروبا".



وودع نابولي بطولة دوري أبطال أوروبا، وهبط إلى الدوري الأوروبي، ذلك بعد خسارته أمام ليفربول ونزوله إلى المركز الثالث، برصيد ٩ نقاط، بينما صعد كل من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تصدره للمجموعة الثالثة ورفع رصيده إلى ١١ نقطة وليفربول صاحب المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، إلى الدور القادم من البطولة، في حين ودع النجم الأحمر كل من بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

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